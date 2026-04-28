Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Tauziehen um Gerrard

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri
Steven Gerrard an der Seitenlinie @Maxppp

Das Werben um Steven Gerrard nimmt Fahrt auf. Laut Sacha Tavolieri hat der bereits feststehende Absteiger FC Burnley Gespräche mit den Vertretern des 45-Jährigen aufgenommen. Die Clarets wollen mit dem ehemaligen Liverpool-Spieler auf der Trainerbank den direkten Wiederaufstieg in die Premier League anpeilen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der englische Zweitligist Bristol City buhlt um Gerrard, der seit seinem Abschied von Al Ettifaq im Januar 2025 ohne Anstellung ist. Zuvor hatte der ehemalige Nationalspieler bei den Glasgow Rangers und Aston Villa an der Seitenlinie gestanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Burnley
Steven Gerrard

Weitere Infos

Premier League Premier League
Burnley Logo FC Burnley
Steven Gerrard Steven Gerrard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert