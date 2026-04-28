Tauziehen um Gerrard

Das Werben um Steven Gerrard nimmt Fahrt auf. Laut Sacha Tavolieri hat der bereits feststehende Absteiger FC Burnley Gespräche mit den Vertretern des 45-Jährigen aufgenommen. Die Clarets wollen mit dem ehemaligen Liverpool-Spieler auf der Trainerbank den direkten Wiederaufstieg in die Premier League anpeilen.

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Auch der englische Zweitligist Bristol City buhlt um Gerrard, der seit seinem Abschied von Al Ettifaq im Januar 2025 ohne Anstellung ist. Zuvor hatte der ehemalige Nationalspieler bei den Glasgow Rangers und Aston Villa an der Seitenlinie gestanden.