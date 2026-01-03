BVB: Anton meldet sich fit

Waldemar Anton steht Borussia Dortmund nach seiner Oberschenkel-Blessur wieder zur Verfügung. Gegenüber ‚Sky‘ bestätigt der 29-Jährige, dass er am kommenden Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr) wieder auflaufen kann: „Ich fühle mich sehr gut. Ich bin fit und gut zurückgekommen und steige wieder ganz normal mit der Mannschaft ein. Ich glaube nicht, dass Freitag für mich in Gefahr ist.“

Anton hatte sich im Dezember beim Champions League-Spiel gegen FK Bodö/Glimt (2:2) verletzt. Der zwölffache deutsche Nationalspieler ist beim BVB unumstrittener Stammspieler: Vor seiner Verletzung stand der Innenverteidiger in jedem Pflichtspiel in der Startelf.