Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Joshua Zirkzee zieht es in die Serie A zu Parma Calcio. Nach Informationen des Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano steht der Deal kurz vor dem Abschluss. Der 19-jährige Angreifer, der zuletzt nur noch für die Zweitvertretung der Münchner zum Einsatz kam, soll zunächst auf Leihbasis wechseln, letzte Details drehen sich um eine Kaufoption respektive -pflicht in Höhe von 15 Millionen Euro.

RB Leipzig

Sommerneuzugang Hee-chan Hwang wird den Verein im Winter wohl nicht leihweise verlassen. Trainer Julian Nagelsmann plant trotz Anlaufschwierigkeiten weiter mit dem südkoreanischen Stürmer: „Ich hatte gestern mit ihm ein langes Gespräch. Wenn wir nicht noch zwei Stürmer holen, wovon ich nicht ausgehe, macht es aus seiner und auch unserer Sicht keinen Sinn, ihn abzugeben.“ Sowohl der FSV Mainz 05 als auch Premier League-Klub West Ham United waren zuvor mit Hwang in Verbindung gebracht worden.

Bayer 04 Leverkusen

Am Mittwoch machte die Werkself die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong offiziell. Der 20-Jährige kommt dem Vernehmen nach für 13 Millionen Euro von Celtic Glasgow und erhält in Leverkusen einen Vertrag bis 2025.

VfL Wolfsburg

Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt wird auch über den Sommer hinaus bei den Wölfen bleiben. Der 26-Jährige verlängert sein Arbeitspapier in der Autostadt bis 2025.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen haben laut ‚calciomercato.com‘ den japanischen Innenverteidiger Takehiro Tomiyasu im Visier. Der 21-fache Nationalspieler zählt beim FC Bologna zu den Leistungsträgern. Auch Bayer Leverkusen soll auf Tomiyasu aufmerksam geworden sein. Ein konkretes Angebot gab es bisher allerdings von keinem der beiden Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt

Christopher Lenz wechselt im Sommer von Union Berlin zu den Hessen. Der 26-jährige Linksverteidiger kommt ablösefrei und unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis 2024.

Der erste Neuzugang für die Saison 2021/22 ist fix! ✍️



Christopher Lenz wechselt im Sommer ablösefrei vom @fcunion an den Main und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 28, 2021

Borussia Dortmund

Beim BVB beschäftigt man sich mit dem jungen Offensivspieler Sofiane Diop von der AS Monaco. FT kann einen ‚Sky‘-Bericht bestätigen, der besagt, dass die Dortmunder an einer Verpflichtung mit Blick auf den Sommer interessiert sind und bereits Kontakt zum vielseitig einsetzbaren Franzosen aufgenommen haben.

1. FC Union Berlin

Der Abgang von Christopher Lenz zum Ende der Saison steht bereits fest, auch der Verbleib von Mannschaftskapitän Christopher Trimmel ist noch ungewiss. „Ich kann mir eine Verlängerung gut vorstellen, aber manchmal muss man auch aus seinem gewohnten Umfeld ausbrechen, um sich weiterzuentwickeln“, gab sich der 33-Jährige im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ zuletzt kryptisch.

SC Freiburg

Nach über fünf Jahren verabschiedet sich Mittelfeldspieler Amir Abrashi vorerst von den Breisgauern. Der in der Schweiz geborene Albaner wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum FC Basel.

Amir #Abrashi wechselt per Leihe bis Saisonende zum @FCBasel1893. Wir wünschen dir viel Erfolg und alles Gute, Amir! 🙏



Alle Infos: https://t.co/02Pm9NLsNv

___#SCF pic.twitter.com/mZeeneZsLW — SC Freiburg (@scfreiburg) January 27, 2021

VfB Stuttgart

Die Schwaben können wohl auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Kapitän Gonzalo Castro zählen. Gespräche mit dem 33-Jährigen über die Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers stehen an, eine Einigung scheint nur Formsache. Zum Ende der Saison 2021/22 will der ehemalige deutsche Nationalspieler seine Karriere aber beenden, wie er gegenüber dem ‚kicker‘ ankündigte.

TSG 1899 Hoffenheim

Sead Salihovic feiert sein Comeback in Sinsheim. Der 36-Jährige ist allerdings nicht bei den Profis eingeplant, sondern soll in der zweiten Mannschaft aushelfen, die in der Regionalliga Südwest derzeit um den Klassenerhalt kämpft.

Sejad #Salihovic ist zurück 🤜🤛



Der Freistoß-Experte startet sein Comeback und spielt ab sofort für „Hoffe Zwo”.



Viel Erfolg, Sali 💙



🌐 https://t.co/fNHRo1HtGF pic.twitter.com/hEOk6S1TcW — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 28, 2021

FC Augsburg

Rani Khedira hat bei den Fuggerstädtern wohl keine Zukunft mehr. Der auslaufende Vertrag des Ex-Leipzigers soll dem Vernehmen nach nicht verlängert werden. FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter bremste zuletzt aber noch: „Es ist von beiden Seiten noch keine finale Entscheidung getroffen worden.“ Bis Ende März soll hinsichtlich der Personalie Khedira Klarheit herrschen.

SV Werder Bremen

Der Tabellen-13. fahndet derzeit nach einem Nachfolger für den zum SV Sandhausen abgewanderten Torhüter Stefanos Kapino als Backup für Stammkeeper Jiri Pavlenka. Im Gespräch sind neben Ex-FC St. Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann mit Alexander Walke (37, RB Salzburg) und Raphael Wolf (32, Fortuna Düsseldorf) auch zwei alte Bekannte.

Hertha BSC

Auf dem Transfermarkt handelte sich der Hauptstadtklub zuletzt Absage um Absage ein. Weder Julian Brandt (Borussia Dortmund) noch Ivan Perisic (Inter Mailand) oder Xherdan Shaqiri (FC Liverpool), die allesamt bei der Hertha auf der Kandidatenliste gestanden hatten, landeten am Ende in Berlin. Lediglich der Trainerposten ist nach der Entlassung von Bruno Labbadia neu besetzt: Pál Dárdai hat übernommen.

Arminia Bielefeld

Sowohl Cebio Soukou als auch Jóan Símun Edmundsson sind bei der Arminia Kandidaten für einen baldigen Abschied. Nach ‚kicker‘-Informationen stehen die beiden Offensivakteure bei Klubs in Belgien und den Niederlanden auf der Liste.

1. FC Köln

Die Geißböcke schlugen unter der Woche gleich doppelt zu: Der temporeiche Angreifer Emmanuel Dennis (FC Brügge) und der Ex-Schalker Max Meyer (zuletzt Crystal Palace) sollen für Belebung in der zuletzt lahmenden Offensive des Abstiegskandidaten sorgen.

Der #effzeh verstärkt sich im Angriff. @dennisblessed42 kommt bis zum Sommer auf Leihbasis vom belgischen Meister @ClubBrugge. Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! 🔴⚪ https://t.co/Wnvn0G8wdX — 1. FC Köln (@fckoeln) January 25, 2021

1. FSV Mainz 05

Die Rheinhessen beobachten den defensiven Mittelfeldspieler Gaël Ondoua vom Schweizer Erstligisten Servette FC. Nach FT-Informationen sind die 05er im Werben um den Kameruner jedoch nicht konkurrenzlos: Auch der 1. FC Köln, Royal Antwerpen, Cercle Brügge sowie Kayserispor zeigen Interesse.

FC Schalke 04

Nach den Verpflichtungen von Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar schlagen die Königsblauen in der laufenden Winter-Transferperiode bereits zum dritten Mal zu: Rechtsverteidiger William kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg.