Der FC Bayern muss den nächsten bitteren Ausfall verkraften. Wie die Münchner bekanntgeben, hat sich Konrad Laimer (29) am gestrigen Samstag gegen den Hamburger SV (0:0) eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Laimer müsse operiert werden und falle „bis auf Weiteres“ aus. Die ‚tz‘ nennt mindestens drei Monate als Ausfallzeit.

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Der Rechtsverteidiger, der wegen der vielen Verletzten zuletzt auch auf anderen Positionen aushalf, stand in dieser Saison in 16 von 19 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz.

Neben Laimer fehlen bei den Bayern aktuell Serge Gnabry (31), Alphonso Davies (26), Harry Kane (33), Michael Olise (24), Ismael Saibari (25), Jamal Musiala (23) und Manuel Neuer (40). Zudem holte sich Joshua Kimmich (31) gegen den HSV eine Rote Karte ab.