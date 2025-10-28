Menü Suche
Heftige Vorwürfe: Rodgers verlässt Celtic

von Julian Jasch
Brendan Rodgers neben dem Platz @Maxppp

Nach etwas mehr als zwei Jahren ist auch die zweite Amtszeit von Brendan Rodgers bei Celtic Glasgow Geschichte. Am gestrigen Montagabend bestätigte der schottische Traditionsverein den Rücktritt des 52-jährigen Nordiren. Interimsweise übernehmen Shaun Maloney und Martin O’Neill die Geschicke.

Brisant: Kurz nach der Trennung veröffentlichte Celtic eine weitere Meldung. Dabei richtete sich Vorstandsmitglied Dermot Desmond mit heftigen Vorwürfen an Rodgers: „Bedauerlicherweise waren seine Worte und Taten spaltend, irreführend und eigennützig. Sie haben zu einer toxischen Atmosphäre rund um den Verein beigetragen und die Feindseligkeit gegenüber der Geschäftsleitung und dem Vorstand geschürt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
