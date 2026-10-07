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UEFA Nations League

FIFA-Weltrangliste: Mit Klopp geht’s bergab

von Martin Schmitz - Quelle: fifa.com
3 min.
Jürgen Klopp wirkt nicht zufrieden @Maxppp

Deutschland verliert weiter Boden in der offiziellen Weltrangliste der FIFA. Nach der ersten Länderspielperiode der Saison wird die DFB-Elf von der Schweiz überholt und rangiert nur noch auf Rang 13. Die Spitzenteams um Weltmeister Spanien sind mittlerweile deutlich davongezogen.

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Das große Spielercasting hat dem neuen Bundestrainer zwar einige wichtige Eindrücke verschafft, ging aber zulasten des sportlichen Abschneidens. Nach nur einem Sieg aus vier Spielen ist für die deutsche Nationalmannschaft sogar noch der Abstieg aus der Nations League A möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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