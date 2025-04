HSV-Talent im Anflug auf Bremen

Dem Hamburger SV droht der nächste Abgang eines Toptalents aus der eigenen U16-Jugend. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Außenverteidiger Joshua Joel heftig von Werder Bremen umworben, ein Wechsel stehe sogar schon kurz bevor. Der Bundesligist lockt mit einem Vierjahresvertrag, in dem auch die Perspektive auf eine Profi-Anbindung verankert sein soll. Der 16-Jährige ist seit 2021 beim HSV und stand in dieser Saison bereits mehrfach in der DFB-U17-Nachwuchsliga für die Rothosen auf dem Feld.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Hamburg mit Karim Coulibaly (17) einen seiner besten Jugendspieler an den ärgsten Rivalen verloren. Dabei sind die beiden Nachwuchsteams der Nordklubs sportlich in etwa auf einem Niveau. Werder verfügt allerdings seit dem Investorendeal vor gut einem Jahr, der dem Klub 38 Millionen Euro einbrachte, über wesentlich größere finanzielle Möglichkeiten als Hamburg.