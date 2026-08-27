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Süper Lig-Rückkehrer: Union verpflichtet Uduokhai

Union Berlin stopft ein wichtiges Abwehrloch. Felix Uduokhai kommt in die Bundesliga zurück und heuert an der Alten Försterei an.

von Martin Schmitz - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Felix Uduokhai im Zweikampf @Maxppp

Nach zwei Jahren in der Süper Lig kehrt Felix Uduokhai in die Bundesliga zurück. Union Berlin gibt die Verpflichtung des 28-jährigen Innenverteidigers von Besiktas bekannt. Über die Vertragslänge schweigt sich Union wie üblich aus.

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Geschäftsführer Horst Heldt erklärt: „Felix bringt ein Profil mit, das auf dem Markt nicht leicht zu finden ist. Er ist zweikampfstark, verfügt über einen guten Spielaufbau und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau aus vielen Jahren Bundesliga sowie von einem Spitzenklub der Süper Lig. Wir sind überzeugt, dass er unserer Defensive wichtige Impulse geben wird.“

Besiktas hatte Uduokhai für fünf Millionen Euro vom FC Augsburg verpflichtet. Insgesamt stand der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler in 58 Pflichtspielen für die schwarzen Adler auf dem Platz und legte dabei einen Treffer auf. In der vergangenen Saison hatte Uduokhai seinen Stammplatz allerdings verloren.

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Union hat in diesem Sommer das Innenverteidiger-Duo Danilho Doekhi (28/Lazio Rom) und Diogo Leite (27/noch ohne Verein) ablösefrei ziehen lassen müssen und benötigte dringend Ersatz. Zuvor waren auch schon Marvin Friedrich (30) und Zeno Van den Bosch (23) gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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