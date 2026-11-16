Waldemar Anton (30)

Wegen muskulärer Problemen musste der Dauerbrenner die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft absagen. Bislang ist noch unklar, wann der Innenverteidiger wieder einsatzbereit ist. Die Hoffnung besteht aber, dass er für das Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) wieder zur Verfügung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Emre Can (32)

Ende Februar hat sich der Kapitän das Kreuzband gerissen, seitdem fällt er aus. Nach eigener Aussage hofft Can, im Januar wieder spielen zu können.

Mussa Kaba (17)

Der Sechser gehört zu den größten Juwelen in der BVB-Akademie. Verletzungen werfen den 1,96 Meter großen Rechtsfuß aber immer wieder zurück. Aktuell wird Kaba von einer Bänderverletzung in der Schulter ausgebremst. In diesem Jahr wird er voraussichtlich nicht mehr auf den Platz zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Carney Chukwuemeka (23)

Seit seiner Ankunft an der Strobelallee war der Kreativspieler eigentlich noch kein einziges Mal bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Vor der Länderspielpause zog er sich abermals eine Muskelverletzung zu. Laut der ‚Bild‘ fällt Chukwuemeka mehrere Wochen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Giannis Konstantelias (23)

Bei seinem starken Bundesligadebüt inklusive Tor riss sich der Offensivakteur das Kreuzband. Hieß es zwischenzeitlich noch, Konstantelias könnte schon Ende Februar sein Comeback feiern, geht der ‚kicker‘ davon aus, dass eine seriöse Reha-Prognose zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist.

Justin Lerma (18)

Den Sommerzugang hat es direkt in seinem ersten Einsatz für die Schwarz-Gelben erwischt. Ende August trat er mit Dortmunds Zweitvertretung im Premier League International Cup gegen die U21 des FC Fulham (4:1) und erlitt eine größere Muskelverletzung. Die Rückkehr auf den Platz ist nicht abzusehen, kürzlich meinte Cheftrainer Niko Kovac: „Wir bauen ihn auf, aber da will ich gar keine Prognose abgeben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Serhou Guirassy (30)

Bei der vergangenen Champions League-Partie gegen Betis Sevilla (2:1) hat der Goalgetter in der ersten Halbzeit seinen Oberschenkel gespürt. Während der Länderspielpause dürfte sich Guirassy eigentlich vollständig erholt haben.