„Mehr als ein Derby“ | „Sarr Wars“

„Mehr als ein Derby“

Im Fokus der spanischen Medien steht heute das Derbi barceloní. Doch nicht nur weil die zwei Erstligaklubs aus Barcelona aufeinandertreffen, sondern vor allem auch weil Xavi seine Premier auf der Trainerbank von Barça feiert. Deshalb nennt die ‚Sport‘ die Partie gegen Espanyol am Samstagabend (21 Uhr) auch „mehr als ein Derby“ in Anlehnung an Barças Klubslogan „Mehr als ein Verein“. Auf der Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘ prangt in großen Lettern: „Mega Derby“. Die Vorfreude auf die Begegnung ist groß und die Fans des FC Barcelona hoffen auf die Kehrtwende unter ihrem neuen Trainer.

Contes Fast Food-Verbot

In Italien sind die Augen auf Antonio Conte gerichtet. Mit Inter Mailand wurde er im vergangenen Jahr Serie A-Meister und beendete die Erfolgsserie von Juventus Turin. Inzwischen trainiert der Italiener Tottenham Hotspur. Am Sonntagnachmittag treffen die Spurs auf Leeds United (17:30 Uhr). Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt Conte sein Engagement an der White Hart Lane „die schwierigste Herausforderung“ seiner Karriere. Die englische Presse berichtet ebenfalls über den neuen Übungsleiter von Tottenham, legt allerdings Wert auf andere Dinge. Im ‚Daily Star‘ wird berichtet, Conte habe Fastfood und Soßen vom Ernährungsplan der Spieler gestrichen. Offenbar sind nicht alle Akteure in der körperlichen Verfassung, die sich Conte für Leistungssportler vorstellt.

„Sarr Wars“ mit Darth Ole?

Ole Gunnar Solskjaer steht seit einiger Zeit mächtig in der Kritik. Die Ergebnisse und die Spielweise von Manchester United unter seiner Leitung entsprechen nicht dem, was sich Offizielle, Fans und Medien vom Starensemble im Old Trafford versprechen. Da Solskjaer offenbar plant, eine defensivere Taktik zu implementieren, titelt der ‚Daily Mirror‘: „Ole wechselt zur dunklen Seite der Macht.“ Da die Red Devils am Samstagnachmittag auf den FC Watford (16 Uhr) treffen, nutzt die Tageszeitung die Situation für ein weiteres Wortspiel bezüglich der erfolgreichen Filmreihe von Produzent George Lucas. In Anlehnung an Hornets-Stürmer Ismaïla Sarr nennt der ‚Mirror‘ die Begegnung „Sarr Wars“. Ob das United-Imperium unter Solskjaer zurückschlägt, wird sich zeigen.