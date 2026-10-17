James-Ersatz: Chelsea will Bayern-Flirt

Der FC Chelsea blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Rechtsverteidiger-Position offenbar nach Portugal. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass die Blues Youngster Daniel Banjaqui von Benfica Lissabon als eines der Hauptziele für das Wintertransferfenster auserkoren haben. Darüber hinaus sollen sich weitere europäische Klubs mit dem 18-Jährigen beschäftigen.

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Die Chelsea-Bosse schauen sich dem Bericht zufolge nach dem erneuten Verletzungsschock um Kapitän Reece James (26), der wegen einer Knieoperation mehrere Monate ausfällt, auf dem Markt nach möglichen Alternativen für die Zukunft um. Banjaqui war im März dieses Jahres auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden, die Münchner hatten den jungen Portugiesen und Benfica über ihr Interesse informiert. Im April verlängerte Banjaqui seinen Vertrag in Lissabon stattdessen aber bis 2031.