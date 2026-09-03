Damion Downs zieht es in die USA. Wie der St. Louis City SC mitteilt, kommt der in Deutschland geborene Stürmer für ein Jahr per Leihe mit Kaufoption vom FC Southampton.

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Welcome to CITY, Damion 🇺🇸



We have acquired 22-year-old USMNT forward Damion Downs on loan from @SouthamptonFC through the end of the 2027 Sprint Season.



🗞️ https://t.co/ohcmpQjCvJ pic.twitter.com/78qggSohhs — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) September 2, 2026

Vor einem Jahr war Down für acht Millionen Euro vom 1. FC Köln nach England gewechselt, bekam dort aber kein Bein auf den Boden. Auch die Leihe zum Hamburger SV in der Rückrunde verlief enttäuschend für den 22-Jährigen.