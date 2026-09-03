Menü Suche
Kommentar
Offiziell Championship

Downs-Deal in trockenen Tüchern

von Lukas Hörster - Quelle: stlcitysc.com
1 min.
Damion Downs im Testspiel @Maxppp

Damion Downs zieht es in die USA. Wie der St. Louis City SC mitteilt, kommt der in Deutschland geborene Stürmer für ein Jahr per Leihe mit Kaufoption vom FC Southampton.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einem Jahr war Down für acht Millionen Euro vom 1. FC Köln nach England gewechselt, bekam dort aber kein Bein auf den Boden. Auch die Leihe zum Hamburger SV in der Rückrunde verlief enttäuschend für den 22-Jährigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Major League Soccer
Southampton
St. Louis
Damion Downs

Weitere Infos

Championship Championship
Major League Soccer Major League Soccer
Southampton Logo FC Southampton
St. Louis Logo St. Louis City
Damion Downs Damion Downs
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert