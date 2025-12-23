Leipzig droht überraschender Winter-Abgang

Nach dem Verpassen des europäischen Geschäfts in der vergangenen Saison befindet sich RB Leipzig in der aktuellen Spielzeit auf Platz vier liegend auf Champions League-Kurs. Freudige Weihnachtsstimmung herrscht aber nicht bei allen Spielern, schließlich sind die Startplätze im sächsischen Ensemble begrenzt. Für einen RB-Profi ist eine Luftveränderung nicht ausgeschlossen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, könnte El Chadaille Bitshiabu den Brauseklub im Winter verlassen. Der Innenverteidiger ist nicht zufrieden mit seiner Saison unter Trainer Ole Werner. Interesse gebe es aus der Premier League, einige Klubs sollen sich schon über seine Situation erkundigt haben. Ob eine Leihe oder sogar ein fester Verkauf angestrebt wird, ist noch unklar.

Der 20-Jährige kommt bei RB kaum zum Zug. Lediglich in drei Bundesligaspielen durfte der Hüne in der laufenden Spielzeit mitwirken. Zuletzt fehlte er verletzt. Die verpasste Europa-Teilnahme kommt Bitshiabu nicht zugute, schließlich wird entsprechend weniger rotiert. In seinem Alter ist Spielpraxis allerdings entscheidend. Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2029.