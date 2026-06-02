25 Millionen: Neuer Rechtsverteidiger für Real?

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger könnte Real Madrid in der Serie A fündig werden. Laut Fabrizio Romano zählt Denzel Dumfries (30) von Inter Mailand im Bernabéu zu den Kandidaten für eine Verpflichtung im Sommer. Der niederländische Nationalspieler (71 Länderspiele) kann dank einer Ausstiegsklausel von knapp unter 25 Millionen Euro aus seinem bis 2028 laufenden Vertrag bei den Nerazzurri herausgekauft werden.

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Aufgrund des Abgangs von Klublegende Dani Carvajal (34) und der schwankenden Leistungen von Trent Alexander-Arnold (27) will sich Real im Sommer auf der rechten Abwehrseite verstärken. Ebenfalls auf der Liste stehen Romano zufolge Iván Fresneda (21) von Sporting Lissabon sowie Pedro Porro (26), den Tottenham Hotspur jedoch eigentlich nicht verkaufen will.