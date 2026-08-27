Bilal El Khannouss (22) könnte es vom VfB Stuttgart zu Newcastle United ziehen. Der Premier League-Klub erwägt nach FT-Infos einen Vorstoß beim Offensivspieler der Schwaben. Könnte ein Wechsel des Marokkaners zu den Magpies die Tür für ein spektakuläres Stuttgart-Comeback von Nick Woltemade (24) öffnen?

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Schenkt man einem Bericht von ‚Teamtalk‘ Glauben, haben Vermittler Gespräche mit dem VfB über eine mögliche Rückkehr des deutschen Nationalstürmers geführt. Ein Kauf sei für Stuttgart zwar nicht umsetzbar, ein Leihgeschäft könne aber „eine Option sein, die allen Beteiligten entgegenkommt“, heißt es weiter.

Woltemade per Leihe zum VfB?

‚Teamtalk‘ bringt ein Modell ins Spiel, bei dem Newcastle günstigere Konditionen für einen Transfer von El Khannouss aushandeln könnte, wenn Woltemade im Zuge dessen in die Verhandlungen einbezogen würde. Ob Woltemade tatsächlich eine Rolle in den Gedanken der VfB-Bosse spielt, ist allerdings unklar.

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Klar ist dagegen: Mit Kapitän Deniz Undav (30), Neuzugang Dzenan Pejcinovic (21) und Ermedin Demirovic (28), dessen Verbleib nach der Absage an Galatasaray inzwischen sehr wahrscheinlich ist, ist der VfB in der Offensive im Zentrum eigentlich top aufgestellt. Bedarf nach einem weiteren Hochkaräter besteht daher nicht.

Newcastle-Verbleib oder Abflug?

Gerüchte um eine Deutschland-Rückkehr von Woltemade kursierten bereits in den vergangenen Tagen, auch Borussia Dortmund und RB Leipzig wurde Interesse nachgesagt. Die ‚Sport Bild‘ berichtete am gestrigen Mittwoch, dass der 1,98-Meter-Stürmer nicht an einen Wechsel denkt und sich in Newcastle unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle durchsetzen will.

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‚The Athletic‘ heizte die Abschiedsgerüchte heute jedoch wieder an und schrieb: „Was in den kommenden sechs Tagen mit Woltemade geschieht, wird immer undurchsichtiger. Spielerisch scheint Woltemade noch weniger zu Jaissles Fußball zu passen als zu dem von Howe – und unter dem vorherigen Cheftrainer hat es einfach nicht funktioniert –, und die Debatte darüber, ob Newcastle trotzdem an ihm festhalten sollte, tobt.“

Update (17:20 Uhr): Laut Fabrizio Romano hat sich die SSC Neapel nach einer Woltemade-Leihe erkundigt.