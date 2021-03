Bericht: Wendt kehrt nach Schweden zurück

Oscar Wendt verabschiedet sich im Sommer nach zehn Jahren von Borussia Mönchengladbach. Die schwedische Zeitung ‚Aftonbladet‘ berichtet mit Verweis auf eigene Informationen, dass sich der 35-jährige Defensivmann mit seinem Heimatklub IFK Göteborg geeinigt hat. An seiner Seite werde auch Marcus Berg (34/FK Krasnodar) zurückkehren.

Wendt schnürt seit 2011 die Schuhe für die Fohlen. In den bisherigen knapp zehn Jahren bestritt der 28-fache Nationalspieler stolze 297 Pflichtspiele für die Gladbacher. Für Gespräche über eine Verlängerung sei zwar „nicht die Zeit im Moment. Aber Borussia weiß, wie ich ticke und dass ich mir grundsätzlich eine Vertragsverlängerung vorstellen kann, wenn ich gesund bin und gebraucht werde“, sagte Wendt noch vor einigen Monaten.

Dazu ist es nun allem Anschein nach nicht gekommen. Wendt schließt sich nach 15 Jahren in Dänemark (FC Kopenhagen) und Deutschland seinem Ausbildungsklub an. Die offizielle Verkündung könnte in Kürze erfolgen.