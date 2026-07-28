Bereits seit Monaten flirtet Rodri mit einem Wechsel zu Real Madrid und seit einigen Tagen wird die Schwärmerei auch von den Königlichen erwidert – trotz der anfänglichen Skepsis von Real-Präsident Florentino Pérez. Rodri soll unter Trainer-Rückkehrer José Mourinho der Schlüsselspieler werden, beide Parteien sind sich über einen Wechsel einig. Doch bisher stellte sich Manchester City quer.

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Dort steht der 30-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, Coach Enzo Maresca erklärte erst kürzlich, dass er fest mit dem Weltmeister plant. Laut der ‚Marca‘ beginnt sich Manchester jetzt aber „mit dem Gedanken an seinen Weggang anzufreunden“.

Bereits gestern hieß es in der spanischen Presse, dass die Ablöse womöglich niedriger als bei den zuvor kolportierten 100 Millionen Euro liegen könnte. Die ‚Marca‘ geht noch ein gutes Stück weiter und schreibt, dass „der englische Verein, der dem Spieler höchsten Respekt entgegenbringt, seinen Weggang akzeptiert, sollte dies seine Entscheidung sein. […] Quellen, die dem Transfer nahestehen, glauben, dass er bereit wäre, mit Real Madrid zu verhandeln. Da sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, wird der Preis für den Transfer auf 50 bis 60 Millionen Euro geschätzt.“

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Rodri fällt aktuell aus

Für Real wäre Rodri das letzte Puzzlestück nach der zu erwartenen Verpflichtung von Flügelstürmer Yan Diomande (19/RB Leipzig). Sobald der Wechsel des Ivorers durch ist, will Real der ‚Marca‘ zufolge auch ein formelles Angebot für Rodri unterbreiten.

Die ManCity-Legende, die seit 2019 zwölf Titel mit dem Klub sammeln konnte, könnte daher womöglich gar nicht mehr für die Skyblues auflaufen. Am heutigen Dienstag bestätigte der englische Vizemeister, dass Rodri sich erfolgreich einer kleinen Rückenoperation unterzogen hat und in der Folge eine kurze Reha-Phase durchlaufen muss. Für die kommenden Spiele der Saisonvorbereitung fällt der Sechser aus.