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FT-Kurve Bundesliga

Ibrahimovic-Leihe: Hat Bayern einen Fehler gemacht?

Kurz vor Schließung des Transferfensters ließ der FC Bayern Offensiv-Allrounder Arijon Ibrahimovic in Richtung FC Augsburg ziehen – in der Retroperspektive die falsche Entscheidung?

von Julian Jasch
1 min.
Arijon Ibrahimovic im Augsburg-Trikot @Maxppp

Nach einem ordentlichen Gastspiel beim 1. FC Heidenheim durfte sich Arijon Ibrahimovic (20) in der Vorbereitung des FC Bayern beweisen, konnte sich aber nicht nachhaltig für einen Kaderplatz empfehlen – entsprechend verschlug es den Offensivmann am Deadline Day leihweise samt Kaufoption zum FC Augsburg.

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Am Wochenende feierte der Rechtsfuß ein bärenstarkes Debüt für den FCA, als er den 4:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt mit einem Tor und einer Vorlage einleitete. Im Anschluss wartete sogar die Man of the Match-Auszeichnung auf ihn. An der Säbener Straße wird man sich fragen: Wurde Ibrahimovic voreilig abgegeben?

Kein Díaz-Backup?

Im Kader der Münchner findet sich nun nämlich kein 1:1-Backup für Platzhirsch Luis Díaz (29) wieder, der am Samstag, 51 Bayern-Pflichtspiele in der vergangenen Saison und die WM in den Knochen, anders als seine Offensiv-Kollegen Harry Kane (33) und Michael Olise (24) von Beginn an startete und gegen den FC Schalke (0:0) ungewohnt überspielt wirkte.

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Prinzipiell könnten Serge Gnabry (31), Jamal Musiala (23), Lennart Karl (18) oder Alphonso Davies (25) auf dem linken Flügel aushelfen, eigentlich sind sie aber auf anderen Positionen zu Hause. Zumal Ibrahimovic jüngst eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er gehobenes Bundesliga-Format besitzt.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern FCB-Cheftrainer Vincent Kompany die Rotationsmaschine anschmeißen kann, damit auch Díaz die ein oder andere Pause gegönnt wird. Ansonsten gäbe es im Winter die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt nachzulegen. Bis dahin wird sich auch herausstellen, ob es ein Fehler war, Ibrahimovic zu verleihen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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