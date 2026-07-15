Auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive werden derzeit zahlreiche Namen mit dem FC in Verbindung gebracht. Zuletzt tauchten unter anderem Inter-Talent Jamal Iddrissou sowie der polnische U21-Nationalspieler Marcel Regula auf. Nun bringt der ‚Geissblog‘ einen weiteren Kandidaten ins Spiel: Demnach arbeiten die Kölner an einer Leihe von Reigan Heskey.

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Der 18-Jährige gehört zu den spannendsten Offensivspielern im Nachwuchs von Manchester City. In der vergangenen Saison feierte der Linksaußen sein Profidebüt unter Pep Guardiola, zuvor hatte er vor allem in den Jugendteams der Skyblues auf sich aufmerksam gemacht. Für die U21 verbuchte Heskey 14 Scorerpunkte in 19 Spielen der Premier League 2, in der Youth League gelangen ihm zudem neun Tore in 15 Einsätzen.

Einen prominenten Namen würde der Angreifer ebenfalls mit ans Geißbockheim bringen. Reigan ist der Sohn der englischen Stürmerlegende Emile Heskey, die für den FC Liverpool mehr als 200 Pflichtspiele absolvierte und mit den Reds unter anderem den UEFA-Cup gewann.

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Gute Kontakte nach Manchester

Nach der festen Verpflichtung von Jahmai Simpson-Pusey (20) wäre Heskey bereits das zweite Talent aus dem Nachwuchs von Manchester City, das innerhalb kurzer Zeit den Weg nach Köln findet. Begünstigt wird der gute Draht zwischen beiden Klubs unter anderem durch City-Nachwuchschef Thomas Krücken, der einst selbst in der Jugend des FC tätig war.