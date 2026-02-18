Thioune: Werder geht auf Nummer sicher

Im Falle des Klassenerhalts verlängert sich Daniel Thiounes im Sommer auslaufender Vertrag beim SV Werder Bremen um ein Jahr bis 2027. Dies berichtet die ‚Sport Bild‘. Demnach will Werder eine ähnliche Situation wie mit Ex-Trainer Horst Steffen vermeiden, der vor Saisonbeginn einen Dreijahresvertrag unterschrieb und somit noch bis Sommer 2028 über zwei Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Thioune, der Anfang Februar an der Weser eingestellt wurde, ist die Aufgabe mit den Grün-Weißen ohnehin klar. Nach zuletzt zwölf sieglosen Ligaspielen in Serie gilt es, den abstiegsgefährdeten Traditionsverein schleunigst wieder in Form zu bringen und aus dem Tabellenkeller zu führen. Der Start für den 51-jährigen Übungsleiter, der nach Stationen bei Fortuna Düsseldorf, dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück erstmals in der Bundesliga an der Seitenlinie steht, verlief jedoch ohne Erfolg: Sowohl gegen den SC Freiburg (0:1) als auch den FC Bayern (0:3) verlor Werder ohne eigenen Treffer.