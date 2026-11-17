Aufgrund des spektakulären 5:0-Erfolgs gegen die Niederlande am gestrigen Montag ist die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger in das Viertelfinale der Nations League eingezogen. Dieses wird am Freitag um 12 Uhr in Nyon ausgelost, das DFB-Team wird auf einen Zweiten aus einer anderen Gruppe treffen.

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Nach aktuellem Stand kommen für Deutschland somit Spanien, Belgien oder Dänemark infrage. Statt den Dänen könnte das Team von Jürgen Klopp aber auch auf Portugal oder Norwegen stoßen – je nach Ausgang der heutigen Spiele. Neben Portugal (Stand jetzt) und Deutschland befinden sich England sowie Frankreich in Topf 1.