Derby-Schock für Köln

Eine Stunde vor Anpfiff ereilt den 1. FC Köln eine schlechte Nachricht. Ragnar Ache wird im Spiel gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) doch nicht im Kader stehen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 28-jährige Mittelstürmer ausfällt und am Vormittag am Geißbockheim individuell trainierte.

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Eigentlich war der Torjäger wieder als Alternative eingeplant. Trainer René Wagner sagte auf der Pressekonferenz zum Derby: „Ragnar ist auf jeden Fall eine Option für den Kader“. Zuletzt fiel der Neuner aufgrund einer Muskelverletzung aus. Die Genesung scheint wohl doch noch nicht so weit fortgeschritten, dass es für ein Comeback reicht.

Update (14:33 Uhr): Inzwischen sind die offiziellen Aufstellungen inklusive Ersatzspieler für die Begegnung bekannt. Wie zu erwarten, steht Ache nicht im Aufgebot.