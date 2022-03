Neapel: Januzaj soll auf Insigne folgen

Die SSC Neapel muss im Sommer den ablösefreien Abgang von Lorenzo Insigne zum FC Toronto kompensieren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Süditaliener dafür Adnan Januzaj (27) von Real Sociedad auserkoren.

Der Vertrag des Belgiers beim La Liga-Klub läuft nach der laufenden Saison aus. Ein Verbleib in San Sebastián über den Sommer hinaus steht dem Bericht zufolge für Januzaj aktuell nicht zur Debatte. In puncto Gehalt würde Januzaj gut in die Sparpläne von Napoli-Präsident Aurelio Di Laurentiis passen, so die Sportzeitung.