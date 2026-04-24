KSC verpflichtet neuen Keeper

Der Karlsruher SC komplettiert sein Torwart-Trio für die kommende Saison. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Ferdinand Gebert (20) von Astoria Walldorf in den Wildpark. Zu den konkreten Vertragsmodalitäten äußert sich der KSC nicht. „Wir freuen uns, mit Ferdinand Gebert einen jungen, entwicklungsfähigen Torwart verpflichtet zu haben, den wir bei uns Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und gewöhnen wollen. In Kombination mit Hans Christian Bernat und Robin Himmelmann haben wir für die kommende Saison die Idealbesetzung in allen drei Alterssegmenten auf der Torhüterposition“, lässt sich Direktor Profifußball Timon Pauls zitieren.

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Gebert wurde in der Jugend der TSG Hoffenheim ausgebildet und war im vergangenen Sommer wieder zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Nach sehr guten Leistungen folgt nun der Wechsel vom Südwest-Regionalligisten in die 2. Bundesliga. „Ich schätze das Vertrauen der Vereinsführung sehr und bin hochmotiviert, meine nächsten Entwicklungsschritte beim Karlsruher SC zu machen. Für mich ist der Wechsel zum KSC eine große Chance“, so Gebert.