Juve vollzieht Kean-Verpflichtung

Moise Kean ist wieder fester Bestandteil von Juventus Turin. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend berichten, hat der 23-jährige Angreifer die Bedingungen für die Kaufverpflichtung erfüllt. Damit fließen 28 Millionen Euro an den FC Everton, der zuvor schon eine Leihgebühr von sieben Millionen Euro kassiert hatte. Kean schnürt seit Sommer 2021 wieder seine Schuhe für Juve. Die Alte Dame hatte ihr Eigengewächs ihrerseits im Sommer 2019 für 28 Millionen Euro an die Toffees abgegeben.

In England wurde der zwölffache italienische Nationalspieler jedoch nicht glücklich. In der Saison 2020/21 folgte eine vielversprechende Leihe zu Paris St. Germain mit 18 Torbeteiligungen in 41 Partien. Bei den Bianconeri konnte Kean nur bedingt an seine Form aus PSG-Tagen anknüpfen. In der laufenden Saison stehen sieben Treffer in 32 Einsätzen zu Buche. Bei der 0:1-Niederlage gegen die AS Rom am vergangenen Wochenende kassierte der Stürmer 90 Sekunden nach seiner Einwechslung die Rote Karte.

