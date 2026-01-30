FCK: Wettbieten um Raschl?

Tobias Raschl könnte den 1. FC Kaiserslautern noch in diesem Winter verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, bemüht sich Ligakonkurrent Preußen Münster um die Dienste des 25-Jährigen, der in dieser Spielzeit bei den Roten Teufeln bisher lediglich auf sechs Kurzeinsätze kommt.

Erste Gespräche haben laut dem Bezahlsender bereits stattgefunden, ein offizielles Angebot ist am Betzenberg bislang jedoch noch nicht eingegangen. Zwar läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers am Saisonende aus, sodass er für Münster finanzierbar sein sollte, es buhlen laut ‚Sky‘ jedoch noch weitere Zweitligisten um Raschl.