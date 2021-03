Miranda über S04: „Hatte keine gute Zeit“

Juan Miranda hat seine Leihe zum FC Schalke 04 nicht unbedingt in guter Erinnerung behalten. „In Deutschland habe ich nicht so viel gespielt, wie ich wollte“, zeigt sich der spanische Linksverteidiger im Interview mit der ‚Sport‘ einsichtig. Und weiter: „In Deutschland bin ich gereift, aber ich hatte keine gute Zeit.“

In der vergangenen Spielzeit war Miranda vom FC Barcelona an die Königsblauen ausgeliehen, kam aber nur zu zwölf Pflichtspieleinsätzen (eine Vorlage). Inzwischen haben die Katalanen den 21-Jährigen innerhalb Spaniens an Betis Sevilla weiterverliehen, wo es nun besser läuft (18 Saisoneinsätze, zwei Tore, eine Vorlage). Wie es im Sommer für ihn weitergeht, weiß Miranda nach eigenen Angaben noch nicht. Sein Vertrag bei Barça ist noch bis Sommer 2023 datiert. Eine Zukunft im Camp Nou scheint möglich.