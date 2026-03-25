Verehrer Kovac: Hat der BVB den Brandt-Nachfolger gefunden?

Dass Borussia Dortmund in der Offensive im Sommer Veränderungen anstrebt, ist längst klar. Und das nicht erst, seitdem bekannt wurde, dass Julian Brandt (29) den BVB ablösefrei verlässt. Auch die Zukunft von Karim Adeyemi (24) und Serhou Guirassy (30) ist nach wie vor offen.

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Mögliche Lücken könnten nicht nur Jadon Sancho (26) oder Neuzugang Justin Lerma (17) stopfen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, hat Dortmund einen potenziellen Brandt-Ersatz auch in Italien ausgemacht. Es handelt sich dabei um Nikola Vlasic vom FC Turin. Dessen kroatischer Landsmann Niko Kovac sei großer Fan des 28-Jährigen. Der Zeitung zufolge haben die Schwarz-Gelben sogar schon Kontakt aufgenommen.

Wäre Vlasic der richtige Ersatz für Brandt? Ja, das könnte sehr gut passen Nein, er würde die Qualität nicht steigern Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kostete einst 30 Millionen

Vlasic ist in Turin im zentralen offensiven Mittelfeld beheimatet, bei seiner vorherigen Station in West Ham hat er auch immer wieder als Halbstürmer auf der linken Seite gespielt – ganz wie Brandt beim BVB zuletzt. Auch in dieser Saison ist Vlasic in Turin absoluter Leistungsträger und mit sieben Toren und drei Vorlagen gemeinsam mit Angreifer Giovanni Simeone (30) der Topscorer.

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Ganz günstig dürfte der kroatische Nationalspieler deshalb nicht werden. Zwar läuft sein Vertrag nur noch bis 2027, per Option kann Torino diesen aber um ein Jahr ausweiten. Zudem kann Vlasic, für den West Ham vor fünf Jahren 30 Millionen Euro an ZSKA Moskau überwiesen hatte, mit guten Leistungen bei der Weltmeisterschaft im Sommer seinen Marktwert weiter in die Höhe schrauben.

Auch Frankfurt war dran

Außerdem ist der BVB mit seiner Interessensbekundung nicht allein. Auch die AS Rom hat ein Auge auf Vlasic geworfen. Noch im vergangenen Winter hatte Eintracht Frankfurt die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt.