Bayern-Pechvogel wieder monatelang raus

Tarek Buchmann hat es abermals schlimm erwischt. Offiziellen Angaben des FC Bayern zufolge hat sich der Innenverteidiger im Training mit der zweiten Mannschaft eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen. In der Folge wurde der 21-Jährige schon erfolgreich operiert.

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Die ‚Bild‘ spricht von einem Syndesmoseriss und geht von einer Ausfallzeit von rund vier Monaten aus. Es ist der nächste langwierige Ausfall des früheren deutschen U-Nationalspielers, der die vergangene Spielzeit leihweise beim 1. FC Nürnberg verbrachte, dort aber verletzungsbedingt lediglich zweimal zum Einsatz kam. An der Säbener Straße steht der Pechvogel bis 2027 unter Vertrag.