Königliche Krise: Real-Trio quasi sicher weg

David Alaba (33/Abwehr)

Die Bayern-Legende hat extrem verletzungsgeplagte Jahre hinter sich. Im Sommer wird Alaba die Königlichen mit Vertragsablauf wohl verlassen. In dieser Saison kommt Österreichs Kapitän nur sporadisch zum Einsatz. Bei der WM im Sommer könnte er sich nochmal für ein Engagement bei einem anderen Klub empfehlen.

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Daniel Carvajal (34/Abwehr)

Ähnlich wie bei Alaba brachte auch bei Carvajal eine Kreuzbandverletzung die Karriere auf ihrem Höhepunkt ins Stocken. Reals jüngste Tendenz, den Vertrag des Kapitäns nicht zu verlängern, dürfte kaum umgeschlagen sein.

Dani Ceballos (29/Mittelfeld)

Stets geschätzt, aber nie gesetzt: So lassen sich Ceballos‘ nunmehr neun Jahre als Real-Spieler zusammenfassen. Im Sommer will der Spanier (13 Länderspiele) zu neuen Ufern aufbrechen – diesen Entschluss hat er laut der ‚Marca‘ bereits gefasst. Real wird ihm ein Jahr vor Vertragsende keine Steine in den Weg legen.

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Weitere Abgangskandiaten: Eduardo Camavinga (23/Mittelfeld), Antonio Rüdiger (33/Abwehr), Franco Mastantuono (18/Angriff), Ferland Mendy (30/Abwehr), Fran García (26/Abwehr).