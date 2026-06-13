Brasilien-Juwel Roberto wechselt nach Europa

Ryan Roberto (18) wird seine ersten Schritte im europäischen Fußball in der Ukraine gehen. Laut Fabrizio Romano macht Shakhtar Donetsk das Rennen und verpflichtet den Linksaußen von Flamengo Rio de Janeiro für neun Millionen Euro.

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Roberto wird seit 2023 am Zuckerhut ausgebildet und durchlief in den vergangenen Jahren die U17- und U20-Mannschaft. In der Copa Libertadores für Nachwuchsmannschaften konnte er mit vier Torbeteiligungen in fünf Spielen auf sich aufmerksam machen.