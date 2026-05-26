HSV geht nächsten Schritt im Vieira-Poker

Auf den letzten Metern des vergangenen Sommertransfermarktes hatte der Hamburger SV die Leihen von Luka Vuskovic (19/Tottenham Hotspur) und Fábio Vieira (25/FC Arsenal) eingetütet. Das Duo erwies sich als essenzieller Faktor für den Klassenerhalt, höchstens einer von beiden wird aber auch in der kommenden Saison im Volksparkstadion auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während sich Vuskovic bereits von den Fans verabschiedete, glauben die Hamburger an eine gemeinsame Zukunft mit Vieira. Knackpunkt bleiben die Verhandlungen mit dem FC Arsenal, die nach Informationen von ‚Sky‘ mittlerweile aufgenommen wurden.

Zum Stand der Dinge: Vieira steht auf der Insel bis 2027 unter Vertrag, hat dort jedoch keine Perspektive. Die Kaufoption über 20 Millionen Euro ist den Hanseaten zu teuer, stattdessen versucht man, den Preis deutlich zu drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie verhandlungsbereit ist Arsenal?

Dem HSV kommt zugute, dass der portugiesische Kreativspieler selbst gerne in Hamburg bleiben würde. Einen Anschlussvertrag haben die Parteien sogar schon ausgehandelt.

Findet der Bundesligist mit Arsenal keinen Konsens, hat man auch Alternativen im Blick. Zu denen gehört Martin Adeline (22) von ES Troyes AC (FT berichtete).