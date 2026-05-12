Gladbach will vier Top-Verdiener verkaufen

Den Klassenerhalt hat Borussia Mönchengladbach nach einer holprigen Saison mittlerweile in der Tasche. Noch nicht final beantwortet ist die Trainerfrage. Sportdirektor Rouven Schröder geht parallel dazu schon den Kaderumbruch an.

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Neue Spieler sollen kommen, doch dafür muss Budget freigeschaufelt werden. Vier Großverdiener, die kaum noch eine Rolle spielen, stehen laut der ‚Bild‘ weit oben auf der Verkaufsliste.

So sollen die aktuell noch verliehenen Tomas Cvancara (25/Celtic Glasgow) und Jonas Omlin (32/Bayer Leverkusen) abgegeben werden. Deren Leihklubs kommen da aber nicht infrage. Problematisch zudem: Sowohl Stürmer Cvancara als auch Keeper Omlin haben eine gewisse Verletzungshistorie.

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Gesucht werden auch Käufer für Flügelstürmer Nathan Ngoumou (26), der nach einem Achillessehnenriss ohne Saisoneinsatz ist, und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (29), dessen Leistungen Trainer Eugen Polanski kürzlich öffentlich kritisierte.