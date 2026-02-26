„Bensebaini vollendet das Desaster“: Die Pressestimmen zum BVB-Aus

Borussia Dortmund verliert das Rückspiel der Champions League-Playoffs mit 1:4 bei Atalanta Bergamo und ist damit trotz eines 2:0-Hinspielerfolgs bereits in der Zwischenrunde gescheitert. Besonders im Fokus standen der eigentlich bärenstarke Torhüter Gregor Kobel, der mit seinem Patzer das entscheidende Gegentor in der Nachspielzeit einleitete und Ramy Bensebaini, der seiner extrem schwachen Leistung mit einer Gelb-Roten Karte und einem Elfmeterpfiff die Krone aufsetzte (FT-Note: 6).

„Borussia Dortmund hat ein fürchterliches Debakel erlebt und ist in der Champions League bereits in den Playoffs gescheitert. Die bedenklich schlechte Leistung dürfte den Dortmundern mit Blick auf den Bundesliga-Kracher am Samstag große Sorgen bereiten“, analysiert ‚Eurosport‘, die ‚Süddeutsche Zeitung‘ spricht von „Bensebainis Tritt, der Dortmunds Champions-League-Saison beendet“. Die ‚Welt‘ ordnet ein: „Blackout in letzter Sekunde – BVB blamiert sich und fliegt aus der Champions League. Borussia Dortmund hat sich nach einem desolaten Auftritt frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München einen millionenschweren Rückschlag erlitten.“

Schimpf und Schande für den BVB, Lob für Bergamo

Die ‚WAZ‘ diagnostiziert ein „irres BVB-Versagen“, beim ‚Focus‘ fallen „sieben BVB-Profis durch“. Auch der ‚kicker‘ bemängelt die Gesamtleistung der Schwarz-Gelben, lobt jedoch auch die Gegner: „Dortmund schied in letzter Sekunde aus der Champions League aus, wegen einer schwachen ersten Halbzeit und diesem kapitalen Fehler am Ende absolut verdient. Atalanta Bergamo hält international die italienische Fahne hoch“.

Die Bergamasken werden vor allem in der heimischen Presse gefeiert. So schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘: „Das verdiente 3:1 bringt das Spiel in die Verlängerung und beschert uns zehn wunderschöne Schlussminuten. Und da wussten wir noch nichts von den letzten zehn Sekunden. Bergamo startet einen Konter, Pasalic flankt auf Krstovic, Kobel ist raus, der Montenegriner könnte per Kopfball ins Netz treffen, aber Bensebaini vollendet das Desaster.“

Die spanische ‚Marca‘ zeigt sich beeindruckt von dem, was die Partie zu bieten hatte: „Atalanta schafft das Comeback in einem rasanten Spiel, das alles zu bieten hatte. Ein Spiel, das bisher zu den besten der Champions League gehört.“ Während die englische ‚Sun‘ den Fokus vor allem auf die bemerkenswerten Schlussminuten lenkt: „Spätes Chaos: Atalanta-Star mit blutüberströmtem Gesicht nach umstrittenem Foul, bei dem er einen Tritt gegen den Kopf bekam und gleich drei Spieler vom Platz gestellt wurden.“