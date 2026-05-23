Aussichtslose Idee mit Kane | Emotionale Klopp-Rückkehr?

Lewa-Erbe: Wer stürmt für Barça?

Robert Lewandowski wird den FC Barcelona in diesem Sommer nach Ablauf seines Vertrages verlassen. Der 37-Jährige saß in der abgelaufenen Spielzeit erstmals in seiner Karriere regelmäßig auf der Bank, erwies sich aber in seinen vier Jahren in Barcelona als extrem zuverlässiger Goalgetter: 119 Treffer in 192 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Nun muss ein adäquater Ersatz her. Dafür haben die Katalanen laut ‚Mundo Deportivo‘ drei absolute Top-Stürmer auf dem Zettel: Julián Álvarez (26), João Pedro (24) und Harry Kane (32) sind die heißesten Kandidaten.

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Eine Verpflichtung von Kane gilt angesichts seiner herausragenden Leistungen sowie seines hohen Stellenwerts beim FC Bayern als äußerst unwahrscheinlich. Aufgrund seines 2027 auslaufenden Vertrages macht sich Barça dennoch leise Hoffnungen. Álvarez, der schon länger mit der Blaugrana in Verbindung gebracht wird, hat bei Atlético Madrid noch einen langfristigen Vertrag bis 2030 und dürfte rund 100 Millionen Euro kosten. Als dritte Option bleibt João Pedro. Der 24-Jährige ist zwar ebenfalls kein Schnäppchen, man ist in Barcelona jedoch der Ansicht, dass er sich optimal in das Spielsystem von Hansi Flick einfügen würde.

Klopp endlich wieder „The Normal One“?

Jürgen Klopp, der bis zu seiner Zeit bei Liverpool als absoluter Sympathieträger galt, musste nach seinem Wechsel zum Red Bull-Kosmos ordentlich an Image einbüßen. Ausgerechnet die Reds könnten dem 58-Jährigen nun jedoch die Chance bieten, wieder zu „The Normal One“ zu werden. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wünscht sich der LFC eine Rückkehr seines Erfolgscoaches. Er soll Arne Slot beerben, der nach einer turbulenten Saison an der Mersey massiv in der Kritik steht.

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Die Verantwortlichen in Liverpool sollen bereits Kontakt zu Klopp aufgenommen haben, über die genauen Details des Gesprächs sickert bisher allerdings wenig durch. Fakt ist: Für Slot wird die Luft extrem dünn und Klopp wäre sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Fans ein gefeierter Rückkehrer. Alternativ steht auch Andoni Iraola ganz weit oben auf der Liste, der den AFC Bournemouth im Sommer nach drei eindrucksvollen Jahren verlassen wird.