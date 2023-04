Mainz: Stach lässt Zukunft offen

Anton Stach will sich nicht zu 100 Prozent zum FSV Mainz 05 bekennen. „Im Endeffekt kann man doch eh nie fest sagen, dass man bleibt oder nicht. Also, mal schauen. Ich fühle mich auf alle Fälle sehr wohl hier in Mainz und habe noch Vertrag. Aber ich würde schon auch demnächst in meiner Karriere gerne den nächsten Schritt machen, um international zu spielen. Conference League, Euro League, Champions League – das ist auf jeden Fall ein naheliegendes Ziel von mir“, erklärt der körperlich starke Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Bild‘.

Nach zehn ungeschlagenen Spielen in Serie belegen die Mainzer Rang sieben und haben Tuchfühlung zu den Europapokal-Rängen. Über das Interesse anderer Klubs – unter anderem haben Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund die Fühler ausgestreckt – sagt Stach: „Wenn alle stimmen sollten, ist das natürlich erst einmal schön, zu hören. Ich selbst habe davon aber noch nicht so viel mitbekommen und ich befasse mich damit derzeit auch überhaupt nicht, ich konzentriere mich momentan ausschließlich auf mich und unsere Saison.“

