Gladbach-Neuzugang besteht Medizincheck

Borussia Mönchengladbach steht unmittelbar davor, den Transfer von Yukhym Konoplya (26) einzutüten. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Außenverteidiger von Shakhtar Donetsk, der hauptsächlich auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, den Medizincheck bei den Fohlen bestanden.

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Der 27-fache ukrainische Nationalspieler wurde mit Shakhtar dreimal Meister und lief auch schon 15 Mal in der Champions League auf. In Gladbach könnte Konoplya als Ersatz für Joe Scally (23) vorgesehen sein. Der US-Amerikaner liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League.