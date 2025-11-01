Upamecano-Deal: „Wir sollten es hinkriegen“

Max Eberl ist vorsichtig optimistisch, dass Dayot Upamecano (27) seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Sportvorstand vor dem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen: „Wir sollten es hinkriegen. Das ist meine Aufgabe.“

Dabei weiß Eberl: „Upa hat natürlich Möglichkeiten.“ Zu den Interessenten gehören die größten Klubs Europas, darunter Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool. Ein Münchner Faustpfand ist laut Eberl aber Trainer Vincent Kompany, der Upamecano zu „einem der besten Innenverteidiger der Welt“ geformt habe. Im Raum steht, dass in Upamecanos neuem Vertrag eine Ausstiegsklausel integriert wird.