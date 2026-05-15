Kapitän Widmer verlängert in Mainz

Mainz 05 kann weiter auf Silvan Widmer setzen. Der Mannschaftskapitän hat bei den Rheinhessen einen neuen Vertrag unterschrieben. Die Laufzeit nennt der Bundesligist nicht, dem Vernehmen nach hat der 33-Jährige aber einen Einjahresvertrag erhalten. „Silvan hat in den letzten Jahren in der Rolle als Führungsspieler und Kapitän einen großen Stellenwert für uns erreicht. Auch sportlich ist er im vergangenen Halbjahr, als großer Druck auf uns lag, mit Leistung vorangegangen und hat seinen Teil zu der erfolgreichen Rückrunde beigetragen“, begründet Sportdirektor Niko Bungert.

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Widmer steht seit 2021 am Bruchweg unter Vertrag und kommt mittlerweile auf 151 Pflichtspiele. „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl hier in Mainz – umso schöner ist es, dass wir unserer Wahlheimat noch ein wenig erhalten bleiben. Ich habe hier in den vergangenen fünf Jahren viele tolle Momente erlebt und freue mich sehr, auch weiterhin dabei mithelfen zu können, Mainz 05 allgemein und diese Mannschaft im Speziellen in eine möglichst erfolgreiche Zukunft zu führen“, so der Schweizer Rechtsveteidiger.