Zwei englische Klubs beschäftigen sich mit Justin Njinmah von Werder Bremen. Bisher waren diese nicht namentlich bekannt, die ‚Bild‘ bringt nun Licht ins Dunkel: „Premier League-Aufsteiger Hull City hat die Fühler nach Njinmah ausgestreckt. Dazu der FC Southampton aus der Championship mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert, der wegen einer Spionage-Affäre den Aufstieg verpasste.“

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Njinmahs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, für die Grün-Weißen bietet sich daher in diesem Sommer voraussichtlich die letzte Gelegenheit, eine angemessene Ablöse für den schnellen Rechtsfuß zu kassieren.