Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Njinmah-Interessenten enthüllt

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Justin Njinmah im Trikot von Werder Bremen @Maxppp

Zwei englische Klubs beschäftigen sich mit Justin Njinmah von Werder Bremen. Bisher waren diese nicht namentlich bekannt, die ‚Bild‘ bringt nun Licht ins Dunkel: „Premier League-Aufsteiger Hull City hat die Fühler nach Njinmah ausgestreckt. Dazu der FC Southampton aus der Championship mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert, der wegen einer Spionage-Affäre den Aufstieg verpasste.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Njinmahs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, für die Grün-Weißen bietet sich daher in diesem Sommer voraussichtlich die letzte Gelegenheit, eine angemessene Ablöse für den schnellen Rechtsfuß zu kassieren.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Championship
Hull
Southampton
Justin Njinmah

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Championship Championship
Hull Logo Hull City
Southampton Logo FC Southampton
Justin Njinmah Justin Njinmah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert