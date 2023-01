Nächster Toptransfer geplant: Chelsea scheitert mit 63-Millionen-Angebot

- Quelle: The Athletic

Noch nie hat ein Klub eine solche Winter-Kauforgie veranstaltet wie der FC Chelsea. Bereits fünf millionenschwere Neuzugänge haben die Londoner in diesem Januar verpflichtet. 100-Millionen-Mann Mykhaylo Mudryk (22) war nur die Spitze des Eisbergs. Nun sind die Blues hinter einem Spieler her, der in eine ähnliche Ablöse-Sphäre vorstoßen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

63 Millionen Euro betrug Chelseas erstes Angebot für Mittelfeldspieler Moisés Caicedo (21) von Brighton & Hove Albion, berichtet ‚The Athletic‘. Dieses haben die Seagulls postwendend abgelehnt. Eingedenk einer Meldung aus dem Herbst verwundert das nicht. Der ‚Mirror‘ berichtete seinerzeit von einer Forderung in Höhe von 99 Millionen Euro für den Ecuadorianer.

Lese-Tipp

CL-Nominierungen: Chelsea in der Klemme

Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen ist kaum anzunehmen, dass sie sich an der Stamford Bridge von diesen üppigen Ansprüchen abschrecken lassen. Gut möglich, dass sich Caicedos Ablöse am Ende des Tages irgendwo zwischen Startgebot und Forderung einpendelt und Chelsea seinen nächsten Mega-Transfer vermelden kann.