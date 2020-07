Transfer vor Vollzug: Wolf schon in Gladbach

Borussia Mönchengladbach steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Hannes Wolf (21). Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ stehen die Verhandlungen mit RB Leipzig vor dem Abschluss. Wolf soll zunächst nach Gladbach verliehen werden.

Dem Vernehmen nach ist für den Anschluss eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht geplant. Rund zwölf Millionen Euro waren zuletzt im Gespräch. Für dieselbe Summe hatte Leipzig den Offensivspieler vor einem Jahr aus Salzburg geholt.

In Österreich hatte Wolf mit dem heutigen Gladbach-Trainer Marco Rose zusammengearbeitet. Nun steht die Reunion an. Laut dem vereinsnahen Onlineportal ‚Gladbachlive‘ befinden sich Wolf und seine Berater schon in Mönchengladbach, der Deal könnte also zeitnah über die Bühne gehen.