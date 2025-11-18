Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Bischof macht Bayern-Ansage

von Lukas Hörster
Tom Bischof am Ball für die Bayern @Maxppp

Tom Bischof geht seine Aufgabe beim FC Bayern selbstbewusst an. Der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft sagte am Montag auf einer Pressekonferenz zu seiner Rolle beim Rekordmeister: „Ich kann mehrere Positionen spielen, das hilft mir und auch dem Team. Ich bin überzeugt davon, dass ich mich da durchsetzen werde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bischof war im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gekommen. Bislang sammelte der 20-Jährige immerhin schon 14 Einsätze und drei Assists. Zuletzt bekam der gelernte Mittelfeldspieler auch Einsatzzeit auf der ungewohnten Linksverteidiger-Position.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Deutschland U21
Tom Bischof

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Deutschland U21 Flag Deutschland
Tom Bischof Tom Bischof
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert