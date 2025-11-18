Bischof macht Bayern-Ansage

Tom Bischof geht seine Aufgabe beim FC Bayern selbstbewusst an. Der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft sagte am Montag auf einer Pressekonferenz zu seiner Rolle beim Rekordmeister: „Ich kann mehrere Positionen spielen, das hilft mir und auch dem Team. Ich bin überzeugt davon, dass ich mich da durchsetzen werde.“

Bischof war im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gekommen. Bislang sammelte der 20-Jährige immerhin schon 14 Einsätze und drei Assists. Zuletzt bekam der gelernte Mittelfeldspieler auch Einsatzzeit auf der ungewohnten Linksverteidiger-Position.