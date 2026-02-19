BVB: Gewissheit bei Schlotterbeck

Wie bereits befürchtet muss Borussia Dortmund auch beim Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) ohne Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26) auskommen. Das bestätigte Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz: „Schlotti ist schon wieder auf dem Platz gewesen und fühlt sich gut. Es ist sicherlich eher eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen nicht zu hohes Risiko gehen, denn sollten wir zu früh einsteigen, kann es bedeuten, dass es dann länger dauert. Deswegen muss man Geduld mitbringen. Er würde gerne, aber wir müssen vernünftig sein. In Leipzig wird er noch fehlen. Dann schauen wir, was Atalanta und München bringen.“

Schlotterbeck laboriert weiterhin an muskulären Problemen. Ob der Vizekapitän beim Champions League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am 25. Februar (18:45 Uhr) oder beim Liga-Kracher gegen den FC Bayern am 28. Februar (18:30 Uhr) wieder mitwirken kann, ist derzeit offen. Neben Schlotterbeck fallen gegen Leipzig mit Niklas Süle (30/Oberschenkelzerrung), Emre Can (32/Adduktorenprobleme) und Filippo Mané (20/Oberschenkelverletzung) drei weitere Defensivspieler aus.