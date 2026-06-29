„Es gibt taktische Überlegungen, ein bisschen etwas zu verändern. Aber es gibt auch Gründe, alles so zu belassen, wie es ist. Ich werde nichts verraten. Wir müssen es dem gegnerischen Trainer nicht leichter machen, als es sein muss“, versuchte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz, seine taktischen Gedanken zu verschleiern.

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In den bisherigen drei Spielen präsentierte sich der Bundestrainer allerdings wenig wechselfreudig. Zwar gewährte Nagelsmann im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) Spielern aus den hinteren Reihen Einsatzminuten, gegen Paraguay könnte der Cheftrainer aber wieder auf Altbewährtes setzen.

Große Kimmich-Überraschung?

Das größte Rätsel und die gleichzeitig größte „taktische Überlegung“ ist freilich die Position von Joshua Kimmich. Bislang plant Nagelsmann seinen Kapitän ausschließlich positionsfremd als Rechtsverteidiger ein.

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Es wäre eine große Überraschung, wenn der Mittelfeldlenker des FC Bayern gegen Paraguay auf seiner angestammten Position auflaufen würde. In diesem Szenario würde wohl Malick Thiaw hinten rechts verteidigen, der diese Position bereits gegen Ecuador für über eine halbe Stunden bekleidete. Aleksandar Pavlovic würde dann auf die Bank rotieren. Wahrscheinlicher bleibt aber ein Festhalten an Kimmich als Rechtsverteidiger.

Die voraussichtliche DFB-Elf