Ronaldo vertagt Portugal-Entscheidung

Die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo (41) ging am gestrigen Montagabend mit der 0:1-Niederlage gegen Spanien zu Ende. Ob das gleichbedeutend mit einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist, ließ CR7 im Anschluss an das verlorene Achtelfinale offen: „Es war zwar meine letzte Weltmeisterschaft, aber jetzt habe ich Zeit, nachzudenken und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich werde keine voreiligen Entscheidungen treffen. Ich entscheide nichts in der Hitze des Gefechts.“

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Es war ein enttäuschender letzter WM-Ritt für den früheren Weltklassestürmer. Im Gegensatz zum Sechzehntelfinale gegen Kroatien (2:1) wurde er nicht ausgewechselt, kam aber insgesamt nur auf 19 Ballkontakte. „Im Moment ist es nicht wichtig, ob ich weitermachen werde. Ich habe 23 Jahre lang in der Nationalmannschaft gespielt und drei Titel gewonnen. Vor Cristiano hatte Portugal nichts gewonnen. Die EM war das Wichtigste. Für mich hat das Jahr 2016 ehrlich gesagt die gleiche Bedeutung wie eine Weltmeisterschaft“, so Ronaldo.