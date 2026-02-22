Menü Suche
FC Bayern: Eberl äußert sich zu Neuer-Rückkehr

von Tristan Bernert - Quelle: Sport1
Beim FC Bayern herrscht weiterhin Zuversicht, dass Manuel Neuer zeitnah wieder fit sein wird. „Manuel saß sehr freudig heute unten. Er ist sehr positiv und wir schauen von Tag zu Tag, was passiert“, zitiert ‚Sport1‘ den Münchner Sportvorstand Max Eberl am Rande des gestrigen 3:2-Siegs gegen Eintracht Frankfurt.

Vor einer Woche zog sich Neuer einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Das erklärte Ziel des 39-Jährigen war es, rechtzeitig zum Duell mit Borussia Dortmund in der kommenden Woche (Samstag, 18:30 Uhr) wieder fit zu sein. Ausgeschlossen ist die schnelle Rückkehr also nach wie vor nicht.

