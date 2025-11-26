Es wird konkret: Auch VfB & TSG wollen Füllkrug

Noch sind bei Niclas Füllkrug keine Angebote von Interessenten eingegangen. Zweifellos hat der 32-Jährige im Winter aber vor allem in der Bundesliga einen Markt. Sein Arbeitgeber West Ham United will Füllkrug verkaufen oder per Leihe mit Kaufpflicht loswerden, der deutsche Nationalspieler hat seinen Wechselwunsch schon längst hinterlegt.

Da überrascht es nicht, dass im VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg schon zwei Bundesligisten vor Wochen ihr Interesse hinterlegt haben. Während der FCA mittlerweile abgesprungen ist, arbeitet der VfL laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen Aller-Zeitung‘ an einem Finanzierungsmodell und ist ob eines möglichen Transfers „keineswegs chancenlos“.

Es soll intern unter anderem über eine Leihe sowie ein Modell diskutiert werden, bei dem der VfL einen Teil der Ablöse im Winter und den Rest dann im Sommer zahlen würde. Die Zeitung bringt dabei eine Transfersumme von zehn Millionen Euro ins Spiel.

VfB & TSG suchen einen Brecher

Ein neuer Stürmer wird bei den Wölfen dringend benötigt, da Jonas Wind (26) lange ausfällt und Mohamed Amoura (25) im Januar mit Algerien beim Afrika-Cup weilt. Der Transfer würde für Wolfsburg also durchaus Sinn ergeben. Doch die Konkurrenz im Werben um den deutschen Nationalspieler ist groß.

So berichtet die Zeitung, dass neben den Niedersachsen auch der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim an Füllkrug dran sind. Der VfB hatte im Sommer am Deadline Day die Verpflichtung eines neuen Stürmers verpasst, in Sinsheim fehlt im Angriff ein richtiger Brecher. Und auch im Ausland weckt Füllkrug Begehrlichkeiten, aus Italien sollen der AC Mailand und Lazio Rom den Angreifer auf dem Zettel haben.