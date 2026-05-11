Zweitligisten buhlen um Schnäppchen Civeja

Mittelfeldmotor Tim Civeja hat einen Markt in der 2. Bundesliga. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die SV Elversberg und der Karlsruher SC Interesse an einer Verpflichtung des 24-Jährigen zeigen. Civejas Vertrag beim 1. FC Saarbrücken läuft aus, entsprechend ist der ehemalige Augsburger ablösefrei.

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Der Albaner spielt seit drei Jahren im Saarland, der Aufstieg mit Saarbrücken gelang in dieser Zeit aber nicht. Beim Drittligisten ist Civeja unangefochtener Stammspieler. In der aktuellen Saison kommt er auf vier Tore und sieben Vorlagen in 34 Ligaspielen.