Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Zweitligisten buhlen um Schnäppchen Civeja

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Tim Civeja hat den Ball am Fuß @Maxppp

Mittelfeldmotor Tim Civeja hat einen Markt in der 2. Bundesliga. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die SV Elversberg und der Karlsruher SC Interesse an einer Verpflichtung des 24-Jährigen zeigen. Civejas Vertrag beim 1. FC Saarbrücken läuft aus, entsprechend ist der ehemalige Augsburger ablösefrei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Albaner spielt seit drei Jahren im Saarland, der Aufstieg mit Saarbrücken gelang in dieser Zeit aber nicht. Beim Drittligisten ist Civeja unangefochtener Stammspieler. In der aktuellen Saison kommt er auf vier Tore und sieben Vorlagen in 34 Ligaspielen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
3. Liga
Saarbrücken
KSC
Elversberg
Tim Civeja

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Saarbrücken Logo 1. FC Saarbrücken
KSC Logo Karlsruher SC
Elversberg Logo SV Elversberg
Tim Civeja Tim Civeja
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert