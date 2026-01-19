„Größter Traum“: Scienza liebäugelt mit Schalke

Léo Scienza möchte für den FC Schalke spielen. „Mein größter Traum im Leben ist es, irgendwann für ein Jahr in der Veltins-Arena als Profi aufzulaufen. Wenn Schalke anrufen sollte, würden wir reden müssen“, betont der Offensivspieler gegenüber ‚transfermarkt.de‘.

Im Sommer war der 27-Jährige vom 1. FC Heidenheim zum FC Southampton gewechselt, wo er noch bis 2029 unter Vertrag steht. Zwischen 2020 und 2022 spielte er für die Reserve der Schalker, zum Sprung zu den Profis hat es dort allerdings nicht gereicht.