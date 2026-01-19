Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

„Größter Traum“: Scienza liebäugelt mit Schalke

von Luca Hansen - Quelle: transfermarkt.de
Curtis Jones im Duell mit Leo Scienza @Maxppp

Léo Scienza möchte für den FC Schalke spielen. „Mein größter Traum im Leben ist es, irgendwann für ein Jahr in der Veltins-Arena als Profi aufzulaufen. Wenn Schalke anrufen sollte, würden wir reden müssen“, betont der Offensivspieler gegenüber ‚transfermarkt.de‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer war der 27-Jährige vom 1. FC Heidenheim zum FC Southampton gewechselt, wo er noch bis 2029 unter Vertrag steht. Zwischen 2020 und 2022 spielte er für die Reserve der Schalker, zum Sprung zu den Profis hat es dort allerdings nicht gereicht.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Championship
Schalke 04
Southampton
Léo Scienza

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Championship Championship
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Southampton Logo FC Southampton
Léo Scienza Léo Scienza
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert